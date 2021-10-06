Дмитрий Монатик засветился в пылком поцелуе с копией Нади Дорофеевой, её муж Владимир Дантес отреагировал на снимок.

Как передает Politeka.net, Дмитрий Монатик является успешным украинским певцом. Он начинал свою карьеру с популярных проектов на телевидении, где ему утвержали, что у него нет таланта. Через несколько лет Дмитрий прославился на всю страну благодаря своей работе.

Так, на этот раз Ирина Монатик обнародовала архивный снимок на своей странице в Инстаграм. На снимке многолетней давности она вместе со своим мужем Дмитрием Монатиком застыла в страстном поцелуе, во время путешествия в США.

"Первый поцелуй в США с ❤️‍🔥 @monatik_official Скоро повторим?😘🥰 Спасибо Instagram за архив", — поблагодарила Ирина Монатик.

В комментариях буквально все поклонники увидели схожесть на этом фото её с популярной певицей Надей Дорофеевой. Даже муж певицы Владимир Дантес отреагировал на фото.

"Я подумал, что это Надя Дорофеева", - написал Дантес.

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