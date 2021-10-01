Молодая украинская певица Lida Lee, которая стала участницей нового сезона "Танців з зірками", порадовала фанатов новой фотографией

Как пишет Politeka.net, молодая певица Lida Lee начинала свою певческую карьеру как бэк-вокалистка популярного Дмитрия Монатика. Позже девушка засветилась на шоу "Голос країни". Продюсированием певицы занималась компания Монатика Monatik Corporation. Как известно, контракт с Lida Lee подписывали на 10 лет, однако уже через год Дмитрий Монатик прекратил свое сотрудничество с артисткой, объяснив это тем, что она "готова самостоятельно рисовать свое будущее".

Зато девушка сказала, что такое решение Monatik Corporation было для нее абсолютно неожиданным.

"Я не была готова к этому. Мне жаль, что так произошло, однако впереди собственный путь", - сказала Lida Lee.

Сейчас у певицы нет продюсера, она занимается сольной карьерой, а недавно согласилась стать участницей шоу "Танці з зірками".

Несмотря на плотный график, в своем Instagram девушка часто делится фотографиями с поклонниками. На этот раз Lida Lee показала, как расслабляется в ванной с пеной после тяжелого дня.

"После всего 🤍 ", - коротко написала девушка.

Поклонники оценили публикацию исполнительницы и написали много комментариев.

"С Днем Рождения, роскошные ножки! 🎂💖👣🌹🌺🍾🥂", " 😍😍😍", "Удачи", " 😍🔥 ", - написали в сети.

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