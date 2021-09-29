Українська актриса Дар'я Петрожицька публічно звернулася до своєї колишньої суперниці
Як пише Politeka.net, 30-річна Петрожицька прославилася після зйомок у популярному серіалі «Папік». Пізніше актриса взяла участь в "Голосі країни", "Танцях з зірками", а також в шоу пародій "Ліпсінк Батл". Сьогодні Петрожицька - одна з найбільш затребуваних актрис, яку звуть брати участь в різних проектах.
На свіжому фото зірка опублікувала спільний знімок з українською співачкою Лідою Лі, яка була її суперницею в 10 сезоні шоу «Голос країни». Актриса міцно обіймала співачку, щиро посміхаючись. Судячи з фото, воно було зроблено на проекті «Танці з зірками», де бере участь Ліда. Дівчата позували в неймовірно красивих світлих сукнях.
Петрожицька супроводила фото зворушливим підписом, привітавши Ліду Лі з днем народження.
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"З твоїм днем, прекрасна Ліда Лі! Радію за тебе! Завжди", - підписала фото зірка.
Відзначимо, що Даша Петрожицька, як і Ліда Лі змогли прославитися після участі в "Голосі", продовживши брати участь в проектах "1+1".
Нагадаємо, що Петрожицька показала фото зі зйомок нового серіалу:"Даша як завжди".
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