Українська актриса Даша Петрожицька, зірка "Папіка", показала себе на зйомках нового серіалу
Як пише Politeka.net, актриса Дар'я Петрожицька стала популярною українською актрисою. Красуня нещодавно отримала звання Заслуженої артистки України. Даша активно веде сторінку в Instagram, де ділиться всім цікавим.
На нових фото красуня показала, як проходять зйомки нового серіалу "Джек і Лондон". Петрожицька в проекті знялася в якості ветеринара.
"Моя Даша очима Артема Гвоздкова", - написала красуня.
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Фанати поставили понад 10 тисяч лайків і написали коментарі:
"Швидше б прем'єра", "Сонечко", " 3-е фото класне. З собакою", "Даша як завжди", "Бомбезно", "дуже красива і промениста посмішка".
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