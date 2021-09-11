Украинская актриса, финалистка шоу "Голос країни" Дарья Петрожицкая показала фото из путешествия
Как передает Politeka.net, новое фото 30-летняя актриса опубликовала на своей странице в Instagram.
Петрожицкая прославилась как комедийная актриса после того, как сыграла в сериале «папик». Также звезда участвовала во многих телепроектах «1+1», что серьезно подняло ее популярность среди украинцев. Сейчас за ее блогом в Инстаграм следят 318 тысяч фолловеров, которых звезда не забывает радовать новыми кадрами.
Так, в новом посте Петрожицкая поделилась кадром из путешествия.
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«Выглядит, как фотообои, но это не они», - говорится в сообщении звезды.
Судя по отметке геолокации, фото сделано в немецком Гамбурге.
«Какая вы красивая и счастливая», «Выглядит очень красиво», «Нереально», «Красотка», «Класс», «Какая красивая», - писали в комментариях.
Напомним, помимо ролей в кино и театре, а также участия в вокальном шоу, осенью 2020 Дарья Петрожицька участвовала в четвертом сезоне телевизионного шоу «Танцы со звездами».
Напомним, что Петрожицкая засветила тату в оригинальном месте: «В чем секрет?».
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