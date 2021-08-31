Известная актриса и певица Дарья Петрожицкая очаровала кадрами со съемок нового проекта
Как пишет Politeka.net, актриса прославилась благодаря сериалу «Папик» и участию в вокальном шоу «Голос страны». Также она успела засветиться в нескольких шоу на телеканале «1+1». Сейчас карьера актрисы на пике, поэтому ее график очень насыщенный.
Судя по Инстаграм 30-летней звезды, она снимается сразу в нескольких картинах. На свежих видео Даша показала, с кем ей приходится работать на съемочной площадке фильма «Джек и Лондон». В руках у актрисы сидела маленькая собачка, которая очень боялась и оглядывалась по сторонам.
«Вот такие бывают партнеры по площадке. Пугливые немножко. Трясемся. Но такие хорошие», - отметила актриса, держа в руках собаку.
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Добавим, что в последнее время Петрожицкая также активно снимается в сериале «Дикие», где примеряет на себя разнообразные образы. По словам актрисы, ей очень нравится экспериментировать с внешностью и перевоплощаться в разных героинь.
Напомним, что Даша Петрожицкая поиздевалась над коллегами на съемках, красноречивые фото.
А еще Politeka писала, что Петрожицкая показала необычное место работы: "Можно попасть туда…".
Также Politeka сообщала, что Петрожицкая показала татуировку в неожиданном месте: фото.