Известная актриса и певица Дарья Петрожицкая очаровала кадрами со съемок нового проекта

Как пишет Politeka.net, актриса прославилась благодаря сериалу «Папик» и участию в вокальном шоу «Голос страны». Также она успела засветиться в нескольких шоу на телеканале «1+1». Сейчас карьера актрисы на пике, поэтому ее график очень насыщенный.

Судя по Инстаграм 30-летней звезды, она снимается сразу в нескольких картинах. На свежих видео Даша показала, с кем ей приходится работать на съемочной площадке фильма «Джек и Лондон». В руках у актрисы сидела маленькая собачка, которая очень боялась и оглядывалась по сторонам.

«Вот такие бывают партнеры по площадке. Пугливые немножко. Трясемся. Но такие хорошие», - отметила актриса, держа в руках собаку.

Добавим, что в последнее время Петрожицкая также активно снимается в сериале «Дикие», где примеряет на себя разнообразные образы. По словам актрисы, ей очень нравится экспериментировать с внешностью и перевоплощаться в разных героинь.

Напомним, что Даша Петрожицкая поиздевалась над коллегами на съемках, красноречивые фото.

А еще Politeka писала, что Петрожицкая показала необычное место работы: "Можно попасть туда…".

Также Politeka сообщала, что Петрожицкая показала татуировку в неожиданном месте: фото.