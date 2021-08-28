Відома українська актриса Дар'я Петрожицька зізналася в почуттях в соціальних мережах

Як передає Politeka.net, Дар'я Петрожицька є популярною актрисою театру і кіно. Вона прославилася завдяки своїй участі в серіалі "Папік", де грала Лізу. Також, варто відзначити, що у неї є своя група, де вона виконує соло. На даний момент дівчина брала участь в 18 кінопроєктах. Дарина активно веде соціальні мережі і показує шанувальникам моменти з життя.

На цей раз актриса поділилася новими фотографіями на своїй сторінці в Instagram. На знімку Дарина сидить посеред Коростишівського каньйону. Зараз йде зйомка серіалу "Дикі", де бере участь актриса.

"Я люблю свою роботу. Не тільки тому, що просто люблю, а й за те, що іноді, завдяки зйомці, можна потрапити туди, де давно хотіла побувати місце вже банальне і всі там були, але я ні. Всім прекрасного дня", заявила Дарина Петрожицька.

Шанувальники засипали дівчину компліментами в коментарях: "Яка красуня", "Яка ти хороша", "Наша улибашка", "Краща", "Красуня, я тебе обожнюю!".

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