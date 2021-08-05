Известная актриса Дарья Петрожицкая показала результаты фотосессии в необычном стильном образе

Как сообщает Politeka.net, известная украинская актриса, заезда сериала "Папик" Дарья Петрожицкая часто радует своих поклонников яркими фото в своем микроблоге в Instagram.

Так, в этот раз звездная красотка поделилась в сети очаровательными фото, на которых продемонстрировала свой новый стиль элегантной леди. На снимках, которые были сделаны на прогулке по Киеву, Дарья позирует в приталенном черном платье с жемчужными бретельками. Свой образ она дополнила бежевым пиджаком, шляпкой и шпильками в тон, а в руках держит маленькую сумочку.

В подписи к фотографиям Петрожицкая написала: "А вот и третий образ. Спасибо Вам за эти образы и фото. Всем чудесного дня". Поклонники тут же принялись комментировать снимки, засыпая актрису комплиментами: "Таю от твоей красоты", "Нереально красивая", "Красотка", "Прекрасна", "Лучшая", "Обалденные фото", "Изящно и женственно", "Классный образ", "Как вам идет этот образ, красавица!", "Завораживает", "На вас так классическая одежда красиво сидит".

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