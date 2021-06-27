Украинская актриса, звезда сериала «Папик» Дарья Петрожицкая впечатлила ярким образом

Как сообщает Politeka.net, 30-летняя Петрожицкая сегодня находится на пике своей популярности. За ее плечами роль в успешном сериале, участие в «Танцах со звездами», «Голосе страны» и шоу пародий «Липсинк батл». При этом Даша продолжает сниматься в кино, поскольку за последний год стала одной из самых востребованных актрис в Украине.

Сейчас Петрожицкая занята на съемках комедийного сериала «Дикие». При этом, она ведет свой блог в Инстаграм, где радует поклонников свежими фото.

В этот раз артистка сделала репост фото, на котором ее сравнили с героиней сериала «Друзья» Фиби. Оказалось, что у Петрожицкой есть такая же шуба, как у персонажа сериала. И в целом, она немного похожа на нее.

«Я тут смотрела «Друзей», и когда дошла до этой серии, поняла, что этот лук мне что-то напоминает», - подписала коллаж фанатка.

Напомним, что Дашу Петрожицкую в майке-алкоголичке не узнали после перевоплощения: "Мать моя женщина".

Как сообщала Politeka, Дашу Петрожицкую сильно состарили ради съемок, красноречивые кадры: «Училка».

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