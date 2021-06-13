Зірка популярного українського серіалу "Папік" Дар'я Петрожицька показала образ з нового проекту

Як пише Politeka.net, 30-річна Петрожицька стала популярною зовсім недавно. Вона прославилася після виходу в ефір серіалу «Папік». Через деякий час актриса взяла участь у вокальному шоу «Голос». Також Петрожицька була однією з учасниць «Танців з зірками».

Зараз актриса продовжує активно зніматися у вітчизняних серіалах і фільмах. Її новий проект - "Дикі", про який вона часто розповідає в Instagram. У серіалі Дарині доведеться кілька разів змінити свій образ. Цього разу в мережі Петрожицька показала образ, схожий на стиль королеви Великобританії Єлизавети ІІ. Вона позувала в плащі і зеленій хусточці. Обличчя прикривали сонцезахисні окуляри. Даша грайливо посміхалася і дивилася в кадр. У коментарях їй залишили масу приємних слів.

"Схожа на Єлизавету ІІ в молодості", "образи-бомба. Дуже чекаю прем'єру", "неймовірно красива", "прикольні образи)", "Супер, чекаємо", "Хустку у королеви позичила?", "Ой Даша, Даша! Краса ти наша. Успіхів!", "Даша, знімайтеся більше!!! Ми чекаємо Вас в будь-яких образах!» ,- пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що зірка "Папіка" Петрожицька зважилася розповісти про коханого, якого приховує: "Ми обговорили і...".

Також Politeka писала, що Петрожицьку з "Папіка" в майці-алкоголічці не впізнали після перевтілення:"мати моя жінка".

А ще Politeka повідомляла, що зірка "Папіка" Петрожицька змінила імідж, приголомшивши схожістю з Ольгою Сумською:"Рапунцель з 90-х".