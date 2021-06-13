Звезда популярного украинского сериала «Папик» Дарья Петрожицкая показала образ из нового проекта

Как пишет Politeka.net, 30-летняя Петрожицкая стала популярной совсем недавно. Она прославилась после выхода в эфир сериала «Папик». Через некоторое время актриса приняла участие в вокальном шоу «Голос». Также Петрожицкая была одной из участниц «Танцев со звездами».

Сейчас актриса продолжает активно сниматься в отечественных сериалах и фильмах. Ее новый проект – «Дикие», о котором она часто рассказывает в Инстаграм. В сериале Дарье придется несколько раз сменить свой образ. В этот раз в сети Петрожицкая показала образ, похожий на стиль королевы Великобритании Елизаветы ІІ. Она позировала в плаще и зеленом платочке. Лицо прикрывали солнцезащитные очки. Даша игриво улыбалась и смотрела в кадр. В комментариях ей оставили массу приятных слов.

«Похожа на Елизавету ІІ в молодости», «Образы-бомба. Очень жду премьеру», «Невероятно красивая», «прикольные образы)», «Супер, ждем», «Платок у королевы одолжила?», «Ой Даша, Даша! Красота ты наша. Успехов!», «Даша, снимайтесь больше!!! Мы ждём Вас в любых образах!», - пишут пользователи сети.

Напомним, что звезда "Папика" Петрожицкая решилась рассказать о возлюбленном, которого скрывает: "Мы обсудили и...".

Также Politeka писала, что Петрожицкую из "Папика" в майке-алкоголичке не узнали после перевоплощения: "Мать моя женщина".

А еще Politeka сообщала, что звезда "Папика" Петрожицкая сменила имидж, ошеломив сходством с Ольгой Сумской: "Рапунцель из 90-х".