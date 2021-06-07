Відома українська актриса Дарина Петрожицька, яка прославилася завдяки своїй ролі в серіалі "папік", вирішила змінити імідж

Молода актриса, яка часто показує різні кадри з життя у себе в профілі в соціальній мережі Instagram, цього разу поділилася несподіваними знімками з перевтіленням. Справа в тому, що Дарина вирішила приміряти на себе невимушений образ Рапунцель з «90-х».

При цьому в світло-блакитній спортивній куртці і довгими розпущеними локонами, завитими в пружні кучері, зірка не просто нагадала безтурботну Рапунцель, вона ще стала схожа на Ольгу Сумську в молодості.

Примітно, що і сама Ольга не стала ігнорувати схожість і навіть поділилася знімками актриси у себе в розділі Сторі, порівнявши з одним зі своїх образів.

"#рапунцель", - лаконічно написала Петрожицька.

Фанати висловили свої емоції:

«Як же я люблю тебе з довгим волоссям😍; Наша принцеса; Абалдетььь😍; Яка краса😍; Ваууу❤️😍оболденная😻обожнюю тебе з довгим волоссям😍🥺; На Ольгу Сумську схожа😊; Круте перетворення; Барбі; Рапунцель прям; Рапунцель з 90-х)); Ольга Сумська😳😍».

Відзначимо, знаменитість, яка раніше брала участь в шоу "Голос" « " Танці з зірками», а зовсім недавно стала зіркою ще й «Ліпсінк баттла», здивувала ще одним новим перевтіленням.

Так, Петрожицька показала свою прогулянку по річці на човні. При цьому, актриса вирішила підібрати для цього тематичний образ. На ній був стильний бежевий костюм з чорною жилеткою. Доповнювало образ легке пальто, чорні шкіряні черевики, браслети на руці і бандана. Окремою деталлю стала зачіска актриси-своє волосся вона заплела в безліч маленьких кісок.

Нагадавши, Петрожицька з "папіка" в перуці і корсеті зважилася на сміливий експеримент з образом: фото.

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