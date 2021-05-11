Звезда нашумевшего сериала «Папик» Дарья Петрожицкая сменила стрижку, расстроив многих поклонников

Как передает Politeka.net, Петрожицкая стала популярной и узнаваемой не так давно. Ее прорывом стал сериал «Папик», а также участие в шоу «Голос». После этого последовало участие в «Танцах со звездами» и шоу пародий «Липсинк батл». Благодаря телепроектам Петрожицкая сегодня является одной из самых известных актрис в Украине.

На свежих фото Дарья поделилась кадрами из своей жизни. Свой выходной актриса решила провести в парке с подружками. Девушка наслаждалась хорошей погодой и выглядела умиротворенной.

«Прекрасный день», - коротко подписала фото звезда.

В комментариях красотке оставили массу приятных слов. Некоторых поклонников шокировал тот факт, что Дарья укоротила свою стрижку. Так как Петрожицкая редко выкладывает фото у себя в сети, для многих ее стрижка оказалась сюрпризом.

«Лучшие, без сомнений», «Ты проста самая лучшая», «Нееет! У тебя такие короткие волосы! Все еще красиво, но почему?», «С длинными волосами вы намного интереснее были и женственнее, почему обрезали волосы? Эх», «Солнечные такие», «Словила от вас радость, счастье и улыбку», «Лучшие зайцы», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Петрожицкая из "Папика" сменила имидж, превратившись в роковую женщину: "Не похожа на себя с таким...".

А еще Politeka сообщала, что Петрожицкая из «Папика» в парике и корсете решилась на смелый эксперимент с образом: фото.

Также Politeka писала, что Петрожицкая из "Папика" удачно подчеркнула загорелые формы розовым купальником: "Красиво жить не запретишь".