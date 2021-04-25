Відома українська актриса Дар'я Петрожицька, що прославилася завдяки серіалу "папік", поділилася сонячним фото з відпустки в Єгипті

Не так давно стала популярною артистка зізналася, що закохана і щаслива. Свою долю, як каже дівчина, вона зустріла після завершення зйомок другого сезону "папіка". Пара познайомилася через спільних знайомих. А нещодавно зірка заявила, що вирушає на відпочинок.

Тепер Дарина відпочиває на сонячному курорті і показує, як веселиться і ні в чому собі не відмовляє. Зірка в рожевому купальнику і кольоровій розстебнутій сорочці показала, як загоряє на яхті і проводить час з особистою для себе користю.

Акцентувати увагу на обличчі актриса і зовсім не стала:

"Давайте вже літо ️ ️ Не дивлячись на те, що вчора був сніг 😅 архівне фото початку цього року 🥰», - написала Дарина.

Шанувальники тут же відповіли:

"Ой боже мій😍 яка ти красива😍; папік 2 не вдався. Занадто награності багато, переграєте. А перший був просто супер🔥; Теж дуже хочу тепла🔥🔥а то ноги мерзнуть😂; Дуже красива😍;Дааа, хочемо летоо😻😻; Красуня ❤; Це точно😍😍 швидше б літо🌞; Красуня 😍; Красуня😍».

Відзначимо, 29-річна Петрожицька досить давно працювала в кіно і театрах, але свою головну роль, яка зробила її знаменитою, отримала не так давно. Актриса неймовірно швидко стала знаменитою, підкоривши відразу кілька проектів на»1 + 1".

Вона знялася в рейтинговому серіалі, який продовжили на другий сезон, засвітилася в «голосі» і «танцях з зірками», а також дійшла до фіналу в шоу «Ліпсінк батл».

Петрожицьку дуже любить публіка за її щирість і вміння перевтілюватися. У себе в Instagram актриса регулярно доводить, що вона дуже талановита і фотогенічна.

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