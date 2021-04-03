Украинская актриса Дарья Петрожицкая, котора стала известной благодаря игре в сериале "Папик", поделилась ярким солнечным фото, напомнив украинцам о тепле и море

Как сообщает Politeka.net, звезда сериала «Папик» опубликовала новый снимок на своей странице в Инстаграм. В комментарии к снимку актриса отметила, что фото было сделано во время съемок второго сезона сериала.

На снимке Петрожицкая позирует на фоне моря в теплый солнечный день. Актриса одета по-летнему легко: на ней черные коротенькие шоры, белая в тонкую полоску блузка с открытыми плечами без лямок.

Дарья немного щурится, улыбаясь на камеру. Видно, что девушка очень счастлива находиться у моря в такой прекрасный день.

"Море и #папик2 Прекрасное лето было 💙", - подписала снимок Петрожицкая.

Ее поклонники с удовольствием прокомментировали такое яркое фото, тем более, что лето снова приближается, а от снимка так и пахнет соленой водой и теплыми беззаботными деньками...

В карусели Дарья разместила снимки с коллегами, артистом Станиславом Бокланом и актрисой Кариной Шереверовой.

Поклонники с теплотой отозвались о фото и самой актрисе, похвалив за профессионализм и чудесное настроение, которое им дарит Дарья.

"Солнечная такая 😍😍", "Еще больше захотелось лета😻😻", "Самая красивая и обворожительная, Какая красотка 😍 😏🥰", "Привет из Черноморска. 😘", "Даш, ты такая классная!!! Вы очень красивая и настоящая 🔥 🌟", "Дарья, вы прекрасны!🤗", "Такая яркая, солнечная! Команда и партнёры шикарны! Спасибо за позитивное настроение!🌟", "Красивая, очень-очень 🔥🔥🔥😍", "Обожаю этот сериал!!🔥🔥🔥", "ну все, Папик -2, начинаю смотреть и кайфовать 🔥", "Даша, вы просто СУПЕР! Побольше Вам ярких ролей! Папик крутяк!👏👏👏", - написали поклонники.

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