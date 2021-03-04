Известная украинская актриса Дарья Петрожицкая, снявшаяся в сериале "Папик", удивила неузнаваемой внешностью

Артистка обладает интересной внешностью и способна стать неузнаваемой после работы стилистов, сообщает Politeka.net. Красотка доказала это одним из недавних фото.

В кадре артистка предстала с черными волосами, заплетенными в косы. На Дарье было короткое платье с декольте на пуговицах.

Привлекали внимание широко раскрытые глаза и необычная шея со светящимися деталями.

"#дикие2021", - написала актриса.

За два часа пост собрал почти 10 тысяч лайков и много комментариев:

"Крутышкаааа", "Красотка🔥", "Не узнать)", "Как интересно", "Афигенный образ🔥🔥🔥🔥", "Вау 🔥", "Совсем другой человек)) Вас девчонок как накрасить такая и получится😅", "Крутой 🔥образ", "Вауууу🔥❤️", "Богиня 😻🌹", "Красиво и стильно )", "Это что косплей?Круто выглядишь👏🔥", "Ох, красотка", "😍🔥Бомба )", "Интересное перевоплощение!!! Вы, как всегда, неотразимы!!!", "На первом фото, узнал только по отражению", "Ухты! не сразу узнала!)", "Ого, как круто", "Класс💫Что-то космическое🖤", "Прям не узнать тебя😮😮😮😮", "Ля какая", "Я бы не узнала, если бы не знала, что это вы)", "А мне не нравится. Потерянная", "Меня одну чуть не вывернуло от того, что с шеей какой-то замес?жуть😮😮😮😮😮🤢🤢🤢🥺😄😄".

Напомним, Дарья Петрожицкая предстала на фоне моря в теплый солнечный день. Актриса одета по-летнему легко: на ней красное платье с рюшами на тонких лямках.

Напомним, Петрожицкая из "Папика" покорила по-летнему жарким образом в красном: "На обложку модного журнала"

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