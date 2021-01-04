Украинская актриса Дарья Петрожицкая, которая получила широкую известность благодаря роли Лизы в сериале «Папик», похвасталась фигурой в купальнике

Артистка блеснула точеной фигурой во время купания, пишет Politeka.net. Соответствующие снимки появились в Инстаграм-аккаунте красотки.

Звезда поставила геолокацию "Шарм-эль-Шейх", дав понять что отдыхает в Египте.

На снимках горячая красотка предстала в маленьком черном бикини, которое подчеркнуло ее грудь. Кроме того, видны стройная талия, плоский живот и другие соблазнительные части тела. Завершил образ козырек от солнца.

Красотка плескалась в воде и выглядела очень счастливой. На одном из кадров она уселась в прозрачный круг, намочив свои бедра.

За час пост собрал более 15 тысяч лайков и много комментариев.

"Красотка, хорошего отдыха♥️", "Хорошего отдыха ✨❤️", "Хорошего отдыха!)) 👍 завидуем Вам! Привезите нам солнышко и тепло!)", "То чувство когда ты на море и у тебя татушка Sea", "Шикарная девочка❤️", "Богиня😍😍😍😍", "❤️❤️❤️🔥🔥🔥 ОБОЖАЮ ТЕБЯ, ДАШУСИК!!", "Безумно красивая", "Красивенная😍💫", "Очаровательная ❤️", "Вы волшебная", "Очень красивая❤️ хорошего вам отдыха))", "Татуху,, море,, сделала там на море??))) 🤗😜", "Дашуня, ты лучшая❤️🤗😘", "Когда папик??", "Богиня💖🤗 везите сюда нам море и солнышко🏖️🌅", - написали пользователи сети.

Напомним, Дарья Петрожицкая появилась в компании актрисы Анны Кошмал и других звезд на съемках «Папик-2».

Знаменитости позировали перед зеркалом с букетами цветов в руках и довольно улыбались.

Напомним, актриса распахнула рубашку и заворожила домашним образом у елки.

Как сообщала Politeka, актриса ошарашила личной перепиской с Цымбалюком из "Танців з зірками".

Также Politeka писала, что с актриса довела до дрожи любопытным занятием в гримерке: "Мы с девочками...".