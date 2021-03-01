Известная украинская актриса Дарья Петрожицкая поделилась ярким солнечным фото, напомнив украинцам о тепле и море

Как сообщает Politeka.net, звезда сериала «Папик» опубликовала новый снимок на своей странице в Инстаграм. В подписи к нему она отметила, что фото было сделано во время съемок второго сезона сериала.

На снимке Петрожицкая позирует на фоне моря в теплый солнечный день. Актриса одета по-летнему легко: на ней красное платье с рюшами на тонких лямках.

Дарья немного щурится, улыбаясь на камеру. Судя по всему, актриса в момент съемки по-настоящему счастлива.

«Весна. Уииииууу. А самое крутое, что скоро лето», - подписала снимок Петрожицкая.

Ее поклонники не могли не прокомментировать такое яркое фото со своим кумиром.

«Яркое солнышко наше», «Солнечная девушка», «Какая красивая», «Невероятная», «Аввв, загляденье!», «На обложку модного журнала», «Такая красивая», «Мать я ослеп», «Как же нравится твоя улыбка», «Наша невероятная красавица», «Девочка весна», «Блестящая леди!», - пишут люди.

Отметим, что ранее Петрожицкая рассказала о трагедии в своей жизни.

Когда девушке было 20 лет, артистка встречалась со своим будущим мужем, актером Алексеем Петрожицким.

Влюбленные узнали о грядущем пополнении и начали готовиться к свадьбе. Но за несколько дней до третьего месяца беременности у актрисы случился выкидыш.

Напомним, Петрожицкая из "Папика" и "Голос країни" в коротких шортах дала жару на яхте: "Дашенька, вы клёвые и без..."

Как сообщает Politeka.net, актриса Дарья Петрожицкая рассказала, как потеряла ребенка: "забрала скорая и в три часа ночи...".

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