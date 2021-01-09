Актриса Дарья Петрожицкая, которая прославилась после роли Лизы в сериале «Папик», отправилась на отдых в жаркие страны и забросала сеть яркими фото

Новый снимок горячая красотка разместила у себя в Инстаграм, передает Politeka.net.

Как известно, сейчас Даша проводится новогодние каникулы на египетском курорте Шарм-эль-Шейхе. Знаменитость не раз уже демонстрировала себя в купальнике, загорающей на пляже или плещущейся в воде.

В этот раз она с друзьями отправилась на морскую прогулку на яхте и попозировала на борту, засветив стройные ноги в коротких шортиках.

Ее новый снимок получил массу положительных отзывов, поклонники желают Петрожицкой хорошего отдыха и спрашивают, когда выйдет продолжение полюбившегося сериала.

"Человек - солнце ☀️ 🧡", "Почему нет ещё папик 2. Я так жду 😢🔥😍", "Самые крутые", "Желаю чудесного отдыха! 🤗😘 Шарм эль Шейх в это время года очень ласковый!👍", " Дашенька,вы клёвые, и без папика2, самые лучшие, красивые, крутые❤️❤️❤️ привет с Урала, у нас -10, снежок - пишут в сети.

До этого она предстала в маленьком черном бикини, которое подчеркнуло ее грудь. Кроме того, на опубликованном фото видны стройная талия, плоский живот и другие соблазнительные части тела. Завершил образ козырек от солнца.

Красотка плескалась в воде и выглядела очень счастливой. На одном из кадров она уселась в прозрачный круг, намочив свои бедра.

Напомним, актриса распахнула рубашку и заворожила домашним образом у елки.

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