Звезда сериала "Папик" Дарья Петрожицкая впервые рассказала о трагедии в своей жизни

В интервью Маше Ефросининой участница шоу "Танці з зіркми" впервые призналась, что в юности потеряла ребенка.

Когда девушке было 20 лет, артистка встречалась со своим будущим мужем, актером Алексеем Петрожицким.

Влюбленные узнали о грядущем пополнении и начали готовиться к свадьбе. Но за несколько дней до третьего месяца беременности у актрисы случился выкидыш.

"Я помню, что мы поехали в Севастополь отдыхать, вернулись обратно. Я сказала: "Леша, ты езжай домой, а я поеду в Чернигов маму навещу". Я поехала, и меня, если честно, так трясло в маршрутке, и у меня заболел живот. Я и приехала к маме и говорю: "Что-то болит". И под вечер меня забрала "скорая". Меня привезли в больницу, и у меня в три часа ночи началось кровотечение, и стал прямо адски болеть живот. И я помню тот момент, когда мне дают бумажку такую, что я отказываюсь от ребенка. А я рыдаю и не отказываюсь...", - вспомнинает актриса.

Петрожицкой вкололи наркоз и только утром актриса поняла, что потеряла ребенка.

Ранее мы писали, что украинские актеры Дарья Петрожицкая и Станислав Боклан появились в компании режиссера Андрея Яковлева.

Звезда сериала "Папик" рассказала о важном событии на съемочной площадке.

Артисты Петрожицкая и Боклан полюбились зрителям по ролям в указанной комедии, которая рассказывает о пожилом мужчине, "приворожившем" молодую красотку.

В новом посте в Инстаграм артистка рассказала, что был завершен съемочный процесс второго сезона сериала.

В кадре Дарья позировала в синем костюме - жакете и мини-шортах. Белоснежная маечка с декольте прекрасно подходила к образу. Красотка улыбалась, гладя в камеру в очках.

Напомним, Петрожицкая из "Папика" и "Голос країни" в коротких шортах дала жару на яхте: "Дашенька, вы клёвые и без..."

Как сообщает Politeka.net, новый скандал разгорается вокруг "Лиги Смеха", досталось Ефросининой и Бабкину: "Вы там что, нанюханные?"

Также Politeka писала, что Петрожицкая из "Папика" и "Голос країни" впечатлила формами в мокром мини-бикини: "Безумно красивая!"