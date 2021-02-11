Украинские актеры Дарья Петрожицкая и Станислав Боклан появились в компании режиссера Андрея Яковлева

Звезда сериала "Папик" рассказала о важном событии на съемочной площадке, пишет Politeka.net.

Артисты Петрожицкая и Боклан полюбились зрителям по ролям в указанной комедии, которая рассказывает о пожилом мужчине, "приворожившем" молодую красотку.

В новом посте в Инстаграм артистка рассказала, что был завершен съемочный процесс второго сезона сериала.

В кадре Дарья позировала в синем костюме - жакете и мини-шортах. Белоснежная маечка с декольте прекрасно подходила к образу. Красотка улыбалась, гладя в камеру в очках.

"Вот и всё🤍 Вчера отпраздновали шапку #папик2 Это было самое прекрасное время!это навсегда !!! @kvartal95official Спасибо за все ✌🏻🤍✌🏻", - написала Дарья.

За час пост собрал более 15 тысяч лайков и много комментариев:

"Очень жду выхода!!!😍", "Такие рейтинги будут, что еще на 10 сезонов хватит ❤️😍 Ждём!🤟", "Ваууу😍😍😍Ждём выхода 2-го сезона🔥❤️❤️❤️", "👏👏👏👏когда премьера?", "Сериал Папик лучший😍привет с рф,кавказ)", "Для счастья нужно малого, лишь бы ты была счастлива и здорова💗💗💗мой космос", "Жду 2 сезон, сериал топ, улыбка Дарьи тоже😁😁😁😁", "Надеемся,что Папик тоже найдет свою любовь и дело закончится свадьбой))😍", "Урааааа наконец-то, ждем премьерку,надеюсь я себя увижу 😍😍😍😍", "папик корни пустил)))", "Режим ждуна актирован.❤️❤️❤️", "Замечательный союз🔥".

Напомним, Петрожицкая из "Папика" и "Голос країни" в коротких шортах дала жару на яхте: "Дашенька, вы клёвые и без..."

Как сообщает Politeka.net, новый скандал разгорается вокруг "Лиги Смеха", досталось Ефросининой и Бабкину: "Вы там что, нанюханные?"

Также Politeka писала, что Петрожицкая из "Папика" и "Голос країни" впечатлила формами в мокром мини-бикини: "Безумно красивая!"