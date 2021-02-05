Украинские актеры Дарья Петрожицкая и Станислав Боклан вновь сыграли харизматичных героев в популярном сериале

Как пишет Politeka.net, совсем скоро на экранах покажут новые серии "Папика". На официальной странице студии "Квартал 95" в социальной сети "Инстаграм" появилось совместное фото главных героев.

Станислав Боклан примерил стильную седую бороду в образе "деда" Александра Меркулова, на снимке он показался в строгом черном костюме с белоснежной рубашкой и галстуком. Он приобнял Дарью Петрожицкую в роли названной внучки Елизаветы, красотка нарядилась в черное платье со скромным декольте и короткими рукавами, она украсила шею золотистым ожерельем и сделала роскошную прическу с кудряшками. В таком виде Дарья прижалась к Станиславу и сделала селфи где-то за кулисами.

"Соскучились по этой парочке? Новый сезон сериала "Папик" будет удивлять. Уже скоро", - пообещали создатели сериала.

Поклонники проекта в комментариях обрадовались анонсу и поделились своими эмоциями в комментариях:

"Не можем уже дождаться"; "Скорее бы"; "Круто 👍👍👍 очень ждем 😍😍😍"; "Его уже досняли?"; "Очень жду продолжения"; "Я соскучилась по одному человеку на сцене. Хочется, чтобы все у него было хорошо"; "Ну когда уже 😍😍".

Напомним, Дарья Петрожицкая появилась в компании своей коллеги Анны Кошмал и других звезд на съемках сериала «Папик-2». Красотки позировали перед зеркалом с букетами цветов в руках и довольно улыбались.

Напомним, Петрожицкая из "Папика" и "Голос країни" в коротких шортах дала жару на яхте: "Дашенька, вы клёвые и без..."

Как сообщает Politeka.net, новый скандал разгорается вокруг "Лиги Смеха", досталось Ефросининой и Бабкину: "Вы там что, нанюханные?"

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