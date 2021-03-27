Известная украинская актриса Дарья Петрожицкая, снявшаяся в сериале "Папик" попозировала в образе эльфа
Результатами интересной фотосессии артистка поделилась на личной странице в Инстаграм, передает Politeka.net
«Наконец-то можно с вами поделиться нашим творчеством 🤍
Невероятная команда собралась!», - подписала серию снимков Дарья.
На них она позирует в достаточном откровенном белом наряде, отделанном многочисленными рюшами из сетки.
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Волосы звезде стилисты уложили крупными волнистыми локонами, а макияж выполнили с акцентом на глаза: коричневые тени, накладные ресницы и черные стрелки. Также можно заметить, что Дарье приделали острые ушки.
Нужно сказать, что выглядела Петрожицкая на фото по-настоящему фантастически и очень заманчиво.
«Ухо классное», «Эльфийка», «Какая красота», - восторгаются фолловеры в комментариях.
Звезда сериала "Отважная", участница шоу "Танці з зірками" и финалистка "Голосу країни" Дарья Петрожицкая стала очень популярной после выхода на экраны комедийного сериала "Папик", где она сыграла роль девушки Лизы.
В одном из интервью актриса призналась, что так была поглощена работой в сериале, что у нее совершенно не было времени на отношения
Девушка говорила, что в тот момент ей казалось, что она «замужем за своей работой». И тем не менее, сердце ее уже занято: "Можно сказать, что не свободное мое сердце, но времени все равно не хватает". Дарья отметила, что ее возлюбленный не связан с актерской средой
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