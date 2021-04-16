Звезда нашумевшего сериала «Папик» Дарья Петрожицкая показала свой новый роковой образ

Известная актриса поделилась черно-белыми снимками, на которых она предстала в необычном для себя образе. Об этом пишет Politeka.net.

Зачастую Даша выглядит нежно и романтично, однако в этот раз актриса решила примерить для фото более «тяжелый» образ. На снимках она позирует в черном брючном костюме со строгим пиджаком, а также туфлях на высоком толстом каблуке.

Волосы актрисы уложены аккуратными локонами, а главный акцент образа сделан на ее глаза, подчеркнутые темными тенями. В таком наряде и с таким макияжем Петрожицкая выглядит как настоящая роковая красотка и кажется более зрелой.

Поклонники актрисы пришли в восторг от ее новых снимков.

«Ну идеальная же», «Произведение искусств», «Отвал всего», «Огонь», «Ну булочка же», «Убила без ножа», «Идеальная», «Супер со стрижкой», «Моя девочка Дашунечка, Вы сногсшибательная красотка! Очень красивая! Фотографии просто супер и огонь», «Не похожа на себя с таким макияжем и причёской», «Тебе очень идет этот образ», «Девушка невероятной красоты», «Ты такая фотогеничная», - пишут люди.

Напомним, звезда «Папика» Петрожицкая довела до слез прощальными словами и кадрами с Бокланом: «Даша! Это было…».

Как сообщала Politeka, Петрожицкая из "Папика" подразнила летними снимками, засветив раздетого Боклана: "Еще больше захотелось…".

Также Politeka писала, что Петрожицкая из «Папика» кардинально сменила внешность, актрису не узнать: «Киру Найтли напоминает…».