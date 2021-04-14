Известная украинская актриса Дарья Петрожицкая, которая стала звездой благодаря роли в сериале "Папик", впечатлила новым образом
Как передает Politeka.net, красотка обожаема украинской публикой благодаря яркой роли в сериале. Ее звезда загорелась быстро и всего за пару лет Петрожицкая стала очень известной актрисой. Кроме сериала она успела засветиться в таких шоу как "Голос країни", "Танці з зірками" и «Липсинк батл». Недавно актриса завершила съемки во втором сезоне «Папика».
На свежих фото, которые звезда опубликовала в Инстаграм, она предстала с невероятно ярким макияжем. Актрису накрасили таким образом, что ее стало трудно узнать на фото.
«Спасибо за этот образ прекрасной команде», - подписала фото звезда.
В комментариях поклонники стали обсуждать невероятный образ, который буквально превратил Дарью в другого человека. Некоторые и вовсе спутали ее с голливудской звездой.
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«Богиня красоты», «Крашиха, обожаю вас», «Шикарная», «Вау, Даша», «Тебя не узнать», «Просто безумная», «Шикарно. Тут чем-то Киру Найтли напоминает», «Образ огонь», - пишут пользователи сети.
Ранее мы писали, что Петрожицкая превратилась в эльфа, впечатлив своих поклонников сказочным образом.
Напомним, что Петрожицкая из "Папика" полностью изменила внешность, теперь можно не узнать: "Ого, как круто".
Как сообщала Politeka, звезда «Папика» Петрожицкая довела до слез прощальными словами и кадрами с Бокланом: «Даша! Это было…».
Также Politeka писала, что Петрожицкая из "Папика" подразнила летними снимками, засветив раздетого Боклана: "Еще больше захотелось…".