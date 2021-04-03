Українська актриса Дар'я Петрожицька, котора стала відомою завдяки грі в серіалі "Папік", поділилася яскравим сонячним фото, нагадавши українцям про тепло і море

Як повідомляє Politeka.net, зірка серіалу» папік " опублікувала новий знімок на своїй сторінці в Instagram. У коментарі до знімка актриса зазначила, що фото було зроблено під час зйомок другого сезону серіалу.

На знімку Петрожицька позує на тлі моря в теплий сонячний день. Актриса одягнена по-літньому легко: на ній чорні коротенькі шори, біла в тонку смужку блузка з відкритими плечима без лямок.

Дарина трохи мружиться, посміхаючись на камеру. Видно, що дівчина дуже щаслива перебувати біля моря в такий прекрасний день.

"Море і #папік2 прекрасне літо було 💙", - підписала знімок Петрожицька.

Її шанувальники із задоволенням прокоментували таке яскраве фото, тим більше, що літо знову наближається, а від знімка так і пахне солоною водою і теплими безтурботними днями...

У каруселі Дарина розмістила знімки з колегами, артистом Станіславом Бокланом і актрисою Кариною Шереверовой.

Шанувальники з теплотою відгукнулися про фото і самій актрисі, похваливши за професіоналізм і чудовий настрій, який їм дарує Дарина.

"Сонячна така 😍 😍 ", "Ще більше захотілося літа😻 😻", "найкрасивіша і чарівна, Яка красуня😍 😏 🥰", " привіт з Чорноморська. 😘 ", "Даш, ти така класна!!! Ви дуже красива і справжня ♪ 🌟 ", "Дар'я, ви прекрасні!🤗 ", "Така яскрава, Сонячна! Команда і партнери шикарні! Дякую за позитивний настрій!🌟 ", "Красива, дуже-дуже🔥 🔥 🔥 😍", " обожнюю цей серіал!!🔥 🔥 🔥 ", "ну все, папік -2, починаю дивитися і кайфувати🔥", " Даша, ви просто супер! Побільше Вам яскравих ролей! Папік крутяк!👏 👏 👏 ",- написали шанувальники.

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