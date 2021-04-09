Відома українська актриса Дар'я Петрожицька, що знялася в серіалі "Папік", приголомшила неприємною для шанувальників новиною

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram актриса опублікувала серію фото зі зйомок улюбленого українцям серіалу "Папік". Не обійшлося без фото з головним партнером Даші по зйомках, актором Станіславом Бакланом. Дарина вирішила озвучити прощальне слово з нагоди закінчення серіалу.

"Ось і закінчилася ця прекрасна історія діда і Лізи...я вдячна всім серцем і душею, що є частиною цієї історії! Спасибі велике всім творцям @kvartal95official, нескінченне спасибі @yakolvev_andrei що повірив в мене, і неймовірне спасибі моєму кращому партнеру і дідусеві @boklanstas", - підписала фото Петрожицька.

У коментарях шанувальники серіалу зізналися, що фінал серіалу довів їх до сліз.

"Як я плакала останні серії, закохана з першого сезону, прекрасна гра, прекрасні актори", "Даша! Це було нереально, спасибі!", "Фінал цього сезону змусив нас ревіти", "Як і в першому сезоні плакала на останній серії", "Весь серіал ржала, а в останніх серіях наревілася. Втім, як і в першому сезоні. Спасибі за таке кіно", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Петрожицька з "Папіка" підкорила по-літньому жарким образом в червоному:"на обкладинку модного журналу".

Як повідомляла Politeka, Петрожицька з "Папіка" подражнила літніми знімками, засвітивши роздягненого Боклана:"ще більше захотілося...".

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