Відома українська актриса Дар'я Петрожицька поділилася яскравим сонячним фото, нагадавши українцям про тепло і море

Як повідомляє Politeka.net, зірка серіалу "Папік" опублікувала новий знімок на своїй сторінці в Instagram. У підписі до нього вона зазначила, що фото було зроблено під час зйомок другого сезону серіалу.

На знімку Петрожицька позує на тлі моря в теплий сонячний день. Актриса одягнена по-літньому легко: на ній червоне плаття з рюшами на тонких лямках.

Дарина трохи мружиться, посміхаючись на камеру. Судячи з усього, актриса в момент зйомки по-справжньому щаслива.

"Весна. Уііііууу. А найкрутіше, що скоро літо", - підписала знімок Петрожицька.

Її шанувальники не могли не прокоментувати таке яскраве фото зі своїм кумиром.

"Яскраве сонечко наше", "Сонячна дівчина", "яка красива", «неймовірна", "Аввв, Чудо!", "На обкладинку модного журналу", "така красива", "мати я осліп", "як же подобається твоя посмішка", "Наша неймовірна красуня", "дівчинка весна", "блискуча леді!",- пишуть люди.

Зазначимо, що раніше Петрожицька розповіла про трагедію у своєму житті.

Коли дівчині було 20 років, артистка зустрічалася зі своїм майбутнім чоловіком, актором Олексієм Петрожицьким.

Закохані дізналися про прийдешнє поповнення і почали готуватися до весілля. Але за кілька днів до третього місяця вагітності у актриси стався викидень.

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