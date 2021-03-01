Відома українська актриса Дар'я Петрожицька поділилася яскравим сонячним фото, нагадавши українцям про тепло і море
Як повідомляє Politeka.net, зірка серіалу "Папік" опублікувала новий знімок на своїй сторінці в Instagram. У підписі до нього вона зазначила, що фото було зроблено під час зйомок другого сезону серіалу.
На знімку Петрожицька позує на тлі моря в теплий сонячний день. Актриса одягнена по-літньому легко: на ній червоне плаття з рюшами на тонких лямках.
Дарина трохи мружиться, посміхаючись на камеру. Судячи з усього, актриса в момент зйомки по-справжньому щаслива.
"Весна. Уііііууу. А найкрутіше, що скоро літо", - підписала знімок Петрожицька.
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Її шанувальники не могли не прокоментувати таке яскраве фото зі своїм кумиром.
"Яскраве сонечко наше", "Сонячна дівчина", "яка красива", «неймовірна", "Аввв, Чудо!", "На обкладинку модного журналу", "така красива", "мати я осліп", "як же подобається твоя посмішка", "Наша неймовірна красуня", "дівчинка весна", "блискуча леді!",- пишуть люди.
Зазначимо, що раніше Петрожицька розповіла про трагедію у своєму житті.
Коли дівчині було 20 років, артистка зустрічалася зі своїм майбутнім чоловіком, актором Олексієм Петрожицьким.
Закохані дізналися про прийдешнє поповнення і почали готуватися до весілля. Але за кілька днів до третього місяця вагітності у актриси стався викидень.
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