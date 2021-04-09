Известная украинская актриса Дарья Петрожицкая, снявшаяся в сериале "Папик", огорошила неприятной для поклонников новостью

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм актриса опубликовала серию фото со съемок полюбившегося украинцам сериала «Папик». Не обошлось без фото с главным партнером Даши по съемкам, актером Станиславом Бакланом. Дарья решила озвучить прощальное слово по случаю окончания сериала.

«Вот и закончилась эта прекрасная история Деда и Лизы…Я благодарна всем сердцем и душой, что являюсь частью этой истории! Спасибо большое всем создателям @kvartal95official, бесконечное спасибо @yakolvev_andrei что поверил в меня, и невероятное спасибо моему лучшему партнёру и дедачке @boklanstas», - подписала фото Петрожицкая.

В комментариях поклонники сериала признались, что финал сериала довел их до слез.

«Как я плакала последние серии, влюблена с первого сезона, прекрасная игра, прекрасные актёры», «Даша! Это было нереально, спасибо!», «Финал этого сезона заставил нас реветь», «Как и в первом сезоне плакала на последней серии», «Весь сериал ржала, а в последних сериях наревелась. Впрочем, как и в первом сезоне. Спасибо за такое КИНО», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Петрожицкая из "Папика" покорила по-летнему жарким образом в красном: "На обложку модного журнала".

Как сообщала Politeka, Петрожицкая из "Папика" подразнила летними снимками, засветив раздетого Боклана: "Еще больше захотелось…".

Также Politeka писала, что звезда "Папика" Петрожицкая в наряде из сетки очаровала образом соблазнительной эльфийки: "Ухо классное".