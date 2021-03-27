Відома українська актриса Дарина Петрожицька, яка знялася в серіалі "Папік" попозувала в образі ельфа

Результатами цікавої фотосесії артистка поділилася на особистій сторінці в Instagram, передає Politeka.net

"Нарешті можна з вами поділитися нашою творчістю 🤍

Неймовірна команда зібралася!",- підписала серію знімків Дарина.

На них вона позує в достатньому відвертому білому вбранні, обробленому численними рюшами з сітки.

Волосся зірці стилісти поклали великими хвилястими локонами, а макіяж виконали з акцентом на очі: коричневі тіні, накладні вії і чорні стрілки. Також можна помітити, що Дарині приробили гострі вушка.

Потрібно сказати, що виглядала Петрожицька на фото по-справжньому фантастично і дуже заманливо.

"Вухо класне», «ельфійка», "яка краса", - захоплюються фоловери в коментарях.

Зірка серіалу "Відважна", учасниця шоу" Танці з зірками "і фіналістка" Голосу країни "Дар'я Петрожицька стала дуже популярною після виходу на екрани комедійного серіалу" Папік", де вона зіграла роль дівчини Лізи.

В одному з інтерв'ю актриса зізналася, що так була поглинена роботою в серіалі, що у неї абсолютно не було часу на відносини

Дівчина говорила, що в той момент їй здавалося, що вона «заміжня за своєю роботою». І тим не менш, серце її вже зайняте:"можна сказати, що не вільне моє серце, але часу все одно не вистачає". Дарина зазначила, що її коханий не пов'язаний з акторським середовищем

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