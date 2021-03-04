Відома українська актриса Дар'я Петрожицька, яка знялася в серіалі "Папік", здивувала невпізнанною зовнішністю

Артистка володіє цікавою зовнішністю і здатна стати невпізнанною після роботи стилістів, повідомляє Politeka.net. Красуня довела це одним з недавніх фото.

У кадрі артистка постала з чорним волоссям, заплетеним в коси. На Дарині була коротка сукня з декольте на ґудзиках.

Привертали увагу широко розкриті очі й незвична шия з деталями, що світяться.

"#дикие2021", - написала актриса.

За дві години пост зібрав майже 10 тисяч лайків і багато коментарів:

"Крутишкаааа", "Красуня🔥", "Не впізнати)", "цікаво", "Офигенний образ🔥🔥🔥🔥", "Вау 🔥", "Зовсім інша людина)) Вас дівчат як нафарбувати така і вийде😅", "Крутий 🔥образ", "Вауууу🔥❤️", "Богиня 😻🌹", "Красиво і стильно )", "Це що косплей?Круто виглядаєш👏 🔥", "ох, красуня", " 😍 🔥 бомба)", "цікаве перевтілення!!! Ви як завжди неперевершені!!!", "На першому фото, візнав тільки по відображенню", " Ухти! не відразу впізнала!) ", "Ого, як круто"," клас💫щось космічне🖤"," Прям не впізнати тебе😮 😮 😮 😮"," ля яка"," я б не впізнала, якби не знала, що це ви)", " а мені не подобається. Загублена", " мене одну мало не вивернуло від того, що з шиєю якийсь заміс?острах�😮😮😮😮🨮🤢🤢🤢🕺😄�".

Нагадаємо, Дар'я Петрожицька постала на тлі моря в теплий сонячний день. Актриса одягнена по-літньому легко: на ній червоне плаття з рюшами на тонких лямках.

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