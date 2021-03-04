Відома українська актриса Дар'я Петрожицька, яка знялася в серіалі "Папік", здивувала невпізнанною зовнішністю
Артистка володіє цікавою зовнішністю і здатна стати невпізнанною після роботи стилістів, повідомляє Politeka.net. Красуня довела це одним з недавніх фото.
У кадрі артистка постала з чорним волоссям, заплетеним в коси. На Дарині була коротка сукня з декольте на ґудзиках.
Привертали увагу широко розкриті очі й незвична шия з деталями, що світяться.
"#дикие2021", - написала актриса.
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За дві години пост зібрав майже 10 тисяч лайків і багато коментарів:
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Нагадаємо, Дар'я Петрожицька постала на тлі моря в теплий сонячний день. Актриса одягнена по-літньому легко: на ній червоне плаття з рюшами на тонких лямках.
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