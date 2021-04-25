Известная украинская актриса Дарья Петрожицкая, прославившаяся благодаря сериалу «Папик», поделилась солнечным фото из отпуска в Египте
Не так давно ставшая популярной артистка призналась, что влюблена и счастлива. Свою судьбу, как говорит девушка, она встретила после завершения съемок второго сезона "Папика". Пара познакомилась через общих знакомых. А недавно звезда заявила, что отправляется на отдых.
Теперь Дарья вспомнила, как отдыхала на солнечном курорте и показала, как веселится и ни в чем себе не отказывала. Звезда в розовом купальнике и цветной расстегнутой рубашке показала, как загорает на яхте и проводит время с личной для себя пользой.
Акцентировать внимание на лице актриса и вовсе не стала:
Брежнева не сдержала эмоций, загремев с Веркой Сердючкой и ее мамой в полицию: "Сама не верю, что..."
Дженнифер Лопес в сверкающем платье с причудливыми вырезами затмила всех на красной дорожке: пикантные кадры
Андрею Данилко не дали увидеться с "бабушкой", которая ждала его до последнего: "Называла сыночком"
51-летняя Лопес в комбинезоне с вырезом от шеи до пупка восхитила очертаниями: "Всегда будешь особенной..."
Морозы до -5 и проливные дожди испортят украинцам праздники: где ждать непогоды
«Давайте уже лето ☀️ Не смотря на то, что вчера был снег 😅 Архивное фото начала этого года 🥰», - написала Дарья.
Поклонники тут же ответили:
«Ой боже мой😍 какая ты красивая😍; Папик 2 не удался. Слишком наигранности много, переигрываете. А первый был просто супер🔥; Тоже очень хочу тепла🔥🔥а то ноги мерзнут😂; Очень красивая😍;Дааа, хотим летоо😻😻; Красотка ❤; Это точно😍 красиво жить не запретишь😍 быстрее бы лето🌞; Красавица 😍; Красавица😍».
Отметим, 29-летняя Петрожицкая достаточно давно работала в кино и театрах, но свою главную роль, которая сделала ее знаменитой, получила не так давно. Актриса невероятно быстро стала знаменитой, покорив сразу несколько проектов на «1+1».
Она снялась в рейтинговом сериале, который продлили на второй сезон, засветилась в «Голосе» и «Танцах со звездами», а также дошла до финала в шоу «Липсинк батл».
Петрожицкую очень любит публика за ее искренность и умение перевоплощаться. У себя в Инстаграм актриса регулярно доказывает, что она очень талантлива и фотогенична.
Напомним, что Петрожицкая из "Папика" подразнила летними снимками, засветив раздетого Боклана: "Еще больше захотелось…".
Как сообщала Politeka, Петрожицкая из "Папика" сменила имидж, превратившись в роковую женщину: "Не похожа на себя с таким...".
Также Politeka писала, что Петрожицкая из «Папика» кардинально сменила внешность, актрису не узнать: «Киру Найтли напоминает…».