Известная украинская актриса Дарья Петрожицкая, прославившаяся благодаря сериалу «Папик», поделилась солнечным фото из отпуска в Египте

Не так давно ставшая популярной артистка призналась, что влюблена и счастлива. Свою судьбу, как говорит девушка, она встретила после завершения съемок второго сезона "Папика". Пара познакомилась через общих знакомых. А недавно звезда заявила, что отправляется на отдых.

Теперь Дарья вспомнила, как отдыхала на солнечном курорте и показала, как веселится и ни в чем себе не отказывала. Звезда в розовом купальнике и цветной расстегнутой рубашке показала, как загорает на яхте и проводит время с личной для себя пользой.

Акцентировать внимание на лице актриса и вовсе не стала:

«Давайте уже лето ☀️ Не смотря на то, что вчера был снег 😅 Архивное фото начала этого года 🥰», - написала Дарья.

Поклонники тут же ответили:

«Ой боже мой😍 какая ты красивая😍; Папик 2 не удался. Слишком наигранности много, переигрываете. А первый был просто супер🔥; Тоже очень хочу тепла🔥🔥а то ноги мерзнут😂; Очень красивая😍;Дааа, хотим летоо😻😻; Красотка ❤; Это точно😍 красиво жить не запретишь😍 быстрее бы лето🌞; Красавица 😍; Красавица😍».

Отметим, 29-летняя Петрожицкая достаточно давно работала в кино и театрах, но свою главную роль, которая сделала ее знаменитой, получила не так давно. Актриса невероятно быстро стала знаменитой, покорив сразу несколько проектов на «1+1».

Она снялась в рейтинговом сериале, который продлили на второй сезон, засветилась в «Голосе» и «Танцах со звездами», а также дошла до финала в шоу «Липсинк батл».

Петрожицкую очень любит публика за ее искренность и умение перевоплощаться. У себя в Инстаграм актриса регулярно доказывает, что она очень талантлива и фотогенична.

Напомним, что Петрожицкая из "Папика" подразнила летними снимками, засветив раздетого Боклана: "Еще больше захотелось…".

Как сообщала Politeka, Петрожицкая из "Папика" сменила имидж, превратившись в роковую женщину: "Не похожа на себя с таким...".

Также Politeka писала, что Петрожицкая из «Папика» кардинально сменила внешность, актрису не узнать: «Киру Найтли напоминает…».