Українська актриса, зірка гучного серіалу "Папік" і учасниця "Танців з зірками" Дар'я Петрожицька згадала про свій танцювальний досвід

Як передає Politeka.net, Петрожицька була однією з учасниць останнього сезону «Танців з зірками». Судді шоу невисоко оцінювали танці Дар'ї, але шанувальники кілька ефірів поспіль рятували пару. Закінчилося все тим, що втомлена Петрожицька сама вирішила покинути проект. Пізніше в інтерв'ю вона зізнавалася, що проект забрав у неї багато сил, на шоу вона відчувала себе некомфортно.

Втім, залишилися і хороші спогади від участі в проекті. У Міжнародний день танцю Даша вирішила згадати свій сміливий експеримент з образом. Для одного з номерів актриса перевтілилася в дівчину у білій перуці і корсетній сукні. Її обличчя було загримовано таким чином, що вона нагадувала жінку з іншої епохи.

«International dance day. І мій улюблений образ в @tanci1plus1. Зі святом, повелителі тіла", - підписала фото зірка.

У коментарях актрисі залишили масу приємних слів.

"Який цікавий образ!", "Найкраща", «Прекрасна», «Прикольно», «як завжди красуня», «у всіх ти душенька нарядах Хороша», «Ангел», "смішна така", - пишуть користувачі Мережі.

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