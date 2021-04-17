Відома українська актриса Дар'я Петрожицька, що прославилася завдяки серіалу "Папік", вразила яскравим перевтіленням

Як передає Politeka.net, 29-річна Петрожицька досить давно працювала в кіно і театрах, але свою головну роль, яка зробила її знаменитою, отримала не так давно. Актриса неймовірно швидко стала знаменитою, підкоривши відразу кілька проектів на "1+1". Вона знялася в рейтинговому серіалі, який продовжили на другий сезон, засвітилася в «Голосі» і «Танцях з зірками», а також дійшла до фіналу в шоу «Ліпсінк батл».

Петрожицьку дуже любить публіка за її щирість і вміння перевтілюватися. У себе в Instagram актриса регулярно доводить, що вона дуже талановита і фотогенічна. Цього разу Петрожицька вирішила зазіхнути на лаври голлівудської красуні Марго Роббі, з якою її постійно порівнюють. Вона перевтілилася в злодійку з коміксів Харлі Квін, яку Марго грає в кіно. Даша була одягнена в короткі шорти і колготки в сіточку. В руках у неї була біта. Поруч з Петрожицькою позував актор Максим Кириченко в образі Джокера. Виглядали вони разом як справжня кіношна парочка.

"Хеппі.Б. дей. Бро!",- коротко підписала фото актриса.

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