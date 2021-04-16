Зірка гучного серіалу "Папік" Дар'я Петрожицька показала свій новий фатальний образ

Відома актриса поділилася чорно-білими знімками, на яких вона постала в незвичайному для себе образі. Про це пише Politeka.net.

Найчастіше Даша виглядає ніжно і романтично, проте в цей раз актриса вирішила приміряти для фото більш «важкий» образ. На знімках вона позує в чорному брючному костюмі зі строгим піджаком, а також туфлях на високому товстому каблуці.

Волосся актриси укладене акуратними локонами, а головний акцент образу зроблений на її очі, підкреслені темними тінями. У такому вбранні і з таким макіяжем Петрожицька виглядає як справжня фатальна красуня і здається більш зрілою.

Шанувальники актриси прийшли в захват від її нових знімків.

"Ну ідеальна ж", "твір мистецтв", "Відвал всього", "вогонь", "Ну булочка ж", "вбила без ножа", "ідеальна", "Супер зі стрижкою", "Моя дівчинка Дашунечка, ви карколомна красуня! Дуже красива! Фотографії просто супер і вогонь", "не схожа на себе з таким макіяжем і зачіскою", "тобі дуже йде цей образ", "дівчина неймовірної краси», "Ти така фотогенічна", - пишуть люди.

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