Відома українська актриса Дар'я Петрожицька, яка стала зіркою завдяки ролі в серіалі "Папік", вразила новим образом

Як передає Politeka.net, красуня обожнювана українською публікою завдяки яскравій ролі в серіалі. Її зірка загорілася швидко і всього за пару років Петрожицька стала дуже відомою актрисою. Крім серіалу вона встигла засвітитися в таких шоу як "Голос країни", "Танці з зірками" і "Ліпсінк батл". Нещодавно актриса завершила зйомки в другому сезоні "Папіка".

На свіжих фото, які зірка опублікувала в Instagram, вона постала з неймовірно яскравим макіяжем. Актрису нафарбували таким чином, що її стало важко впізнати на фото.

"Спасибі за цей образ прекрасній команді", - підписала фото зірка.

У коментарях шанувальники стали обговорювати неймовірний образ, який буквально перетворив Дарину в іншу людину. Деякі і зовсім сплутали її з голлівудською зіркою.

"Богиня краси", "Крашиха, обожнюю вас", "шикарна", "Вау, Даша", "тебе не впізнати", "Просто божевільна", "Шикарно. Тут чимось Кіру Найтлі нагадує", "Образ вогонь", - пишуть користувачі Мережі.

Раніше ми писали, що Петрожицька перетворилася на ельфа, вразивши своїх шанувальників казковим образом.

Нагадаємо, що Петрожицька з "Папіка" повністю змінила зовнішність, тепер можна не впізнати:"Ого, як круто".

Як повідомляла Politeka, зірка "Папіка" Петрожицька довела до сліз прощальними словами і кадрами з Бокланом: "Даша! Це було...".

Також Politeka писала, що Петрожицька з "Папіка" подражнила літніми знімками, засвітивши роздягненого Боклана:"ще більше захотілося...".