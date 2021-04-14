Відома українська актриса Дар'я Петрожицька, яка стала зіркою завдяки ролі в серіалі "Папік", вразила новим образом
Як передає Politeka.net, красуня обожнювана українською публікою завдяки яскравій ролі в серіалі. Її зірка загорілася швидко і всього за пару років Петрожицька стала дуже відомою актрисою. Крім серіалу вона встигла засвітитися в таких шоу як "Голос країни", "Танці з зірками" і "Ліпсінк батл". Нещодавно актриса завершила зйомки в другому сезоні "Папіка".
На свіжих фото, які зірка опублікувала в Instagram, вона постала з неймовірно яскравим макіяжем. Актрису нафарбували таким чином, що її стало важко впізнати на фото.
"Спасибі за цей образ прекрасній команді", - підписала фото зірка.
У коментарях шанувальники стали обговорювати неймовірний образ, який буквально перетворив Дарину в іншу людину. Деякі і зовсім сплутали її з голлівудською зіркою.
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"Богиня краси", "Крашиха, обожнюю вас", "шикарна", "Вау, Даша", "тебе не впізнати", "Просто божевільна", "Шикарно. Тут чимось Кіру Найтлі нагадує", "Образ вогонь", - пишуть користувачі Мережі.
Раніше ми писали, що Петрожицька перетворилася на ельфа, вразивши своїх шанувальників казковим образом.
Нагадаємо, що Петрожицька з "Папіка" повністю змінила зовнішність, тепер можна не впізнати:"Ого, як круто".
Як повідомляла Politeka, зірка "Папіка" Петрожицька довела до сліз прощальними словами і кадрами з Бокланом: "Даша! Це було...".
Також Politeka писала, що Петрожицька з "Папіка" подражнила літніми знімками, засвітивши роздягненого Боклана:"ще більше захотілося...".