Известная украинская актриса Дарья Петрожицкая, прославившаяся благодаря сериалу «Папик», впечатлила ярким перевоплощением

Как передает Politeka.net, 29-летняя Петрожицкая достаточно давно работала в кино и театрах, но свою главную роль, которая сделала ее знаменитой, получила не так давно. Актриса невероятно быстро стала знаменитой, покорив сразу несколько проектов на «1+1». Она снялась в рейтинговом сериале, который продлили на второй сезон, засветилась в «Голосе» и «Танцах со звездами», а также дошла до финала в шоу «Липсинк батл».

Петрожицкую очень любит публика за ее искренность и умение перевоплощаться. У себя в Инстаграм актриса регулярно доказывает, что она очень талантлива и фотогенична. В этот раз Петрожицкая решила посягнуть на лавры голливудской красотки Марго Робби, с которой ее постоянно сравнивают. Она перевоплотилась в злодейку из комиксов Харли Квин, которую Марго играет в кино. Даша была одета в короткие шорты и колготки в сеточку. В руках у нее была бита. Рядом с Петрожицкой позировал актер Максим Кириченко в образе Джокера. Смотрелись они вместе как настоящая киношная парочка.

«Хэппи.Б.дэй. Бро!», - коротко подписала фото актриса.

Напомним, что Петрожицкая из "Папика" подразнила летними снимками, засветив раздетого Боклана: "Еще больше захотелось…".

Как сообщала Politeka, Петрожицкая из "Папика" сменила имидж, превратившись в роковую женщину: "Не похожа на себя с таким...".

Также Politeka писала, что Петрожицкая из «Папика» кардинально сменила внешность, актрису не узнать: «Киру Найтли напоминает…».