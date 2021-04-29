Украинская актриса, звезда нашумевшего сериала «Папик» и участница «Танцев со звездами» Дарья Петрожицкая вспомнила о своем танцевальном опыте

Как передает Politeka.net, Петрожицкая была одной из участниц последнего сезона «Танцев со звездами». Судьи шоу невысоко оценивали танцы Дарьи, но поклонники несколько эфиров подряд спасали пару. Закончилось все тем, что уставшая Петрожицкая сама решила покинуть проект. Позже в интервью она признавалась, что проект забрал у нее много сил, на шоу она чувствовала себя некомфортно.

Впрочем, остались и хорошие воспоминания от участия в проекте. В международный день танца Дарья решила вспомнить свой смелый эксперимент с образом. Для одного из номеров актриса перевоплотилась в девушку в белом парике и корсетном платье. Ее лицо было загримировано таким образом, что она напоминала женщину из другой эпохи.

«International dance day. И мой любимый образ в @tanci1plus1. С праздником, повелители тела», - подписала фото звезда.

В комментариях актрисе оставили массу приятных слов.

«Какой интересный образ!», «Самая лучшая», «Прекрасная», «Прикольно», «Как всегда красотка», «Во всех ты душенька нарядах Хороша», «Ангел», «Смешная такая», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Петрожицкая из «Папика» кардинально сменила внешность, актрису не узнать: «Киру Найтли напоминает…».

Как сообщала Politeka, Петрожицкая из "Папика" удачно подчеркнула загорелые формы розовым купальником: "Красиво жить не запретишь".

Также Politeka писала, что Петрожицкая из «Папика» в коротких шортах замахнулась на лавры Марго Робби: яркое перевоплощение.