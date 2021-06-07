Известная украинская актриса Дарья Петрожицкая, которая прославилась благодаря своей роли в сериале «Папик», решила сменить имидж

Молодая актриса, которая часто показывает разные кадры из жизни у себя в профиле в социальной сети Инстаграм, в этот раз поделилась неожиданными снимками с перевоплощением. Дело в том, что Дарья решила примерить на себя непринужденный образ Рапунцель из «90-х».

При этом в светло-голубой спортивной куртке и длинными распущенными локонами, завитыми в упругие кудри, звезда не просто напомнила беззаботную Рапунцель, она еще стала похожа на Ольгу Сумскую в молодости.

Примечательно, что и сама Ольга не стала игнорировать схожесть и даже поделилась снимками актрисы у себя в разделе Стори, сравнив с одним из своих образов.

«#рапунцель», - лаконично написала Петрожицкая.

Фанаты выразили свои эмоции:

«Как-же я люблю тебя с длинными волосами😍; Наша принцесса; Абалдетььь😍; Какая красота😍; Ваууу❤️😍оболденная😻обожаю тебя с длинными волосами😍🥺; На Ольгу Сумскую похожа😊; Крутое преображение; Барби; Рапунцель прям; Рапунцель из 90-х)); Ольга Сумська😳😍».

Отметим, знаменитость, которая ранее участвовала в шоу «Голос», «Танці з зірками», а совсем недавно стала звездой еще и «Липсинк баттла», удивила еще одним новым перевоплощением.

Так, Петрожицкая показала свою прогулку по реке на лодке. При этом, актриса решила подобрать для этого тематический образ. На ней был стильные бежевый костюм с черной жилеткой. Дополняло образ легкое пальто, черные кожаные ботинки, браслеты на руке и бандана. Отдельной деталью стала прическа актрисы – свои волосы она заплела во множество маленьких косичек.

Напомним, Петрожицкая из «Папика» в парике и корсете решилась на смелый эксперимент с образом: фото.

Как сообщала Politeka, Петрожицкая из "Папика" удачно подчеркнула загорелые формы розовым купальником: "Красиво жить не запретишь".

Также Politeka писала, что Петрожицкая из «Папика» ошеломила поклонников новой стрижкой, кадры перевоплощения: «Такие короткие…».