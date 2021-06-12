Актриса Дар'я Петрожицька приголомшила радикальною зміною іміджу

Як відомо, 30-річна актриса прославилася завдяки ролі в гучному серіалі "Папік", в якому зіграла разом зі Станіславом Бокланом. Крім того, Дар'я спробувала свої сили у вокальному шоу "Голос країни", а також протрималася кілька ефірів в "Танцях з зірками".

Зараз дівчина бере участь у зйомках чергового проекту "Квартал 95" під назвою "Дикі", режисує який колишній КВНщик Руслан Ханумак. Проєкт складатиметься з короткометражок, в яких глядачі зможуть по-новому поглянути на звичні життєві ситуації. Українцям обіцяють гострі емоції, а також понад 50 образів, серед яких персонажі з різних історичних епох.

Якраз заради ролі в "Диких" Петрожицька й змінила імідж. Дівчина опублікувала свіже фото в своєму мікроблозі в Instagram, в якому показала результат метаморфоз, передає Politeka.net. З романтичної блондинки актриса перетворилася на брутальну "панкуху", як її назвали шанувальники. Дар'я здивувала зовнішністю з синім волоссям і великими тату на передпліччях. Незвичайні окуляри, пірсинг і ланцюги доповнили лук.

"#дикі 🔥 перевтілення від @strukovafx 💙 @kvartal95official", - йдеться в підписі.

"Воу дівчина пожежа🔥"; "Нічого собі, перевтілення 👏"; "Панкуха💙"; "Міс Монік)))))) тільки з синіми волоссям!)"; "Ти така класна, в будь-якому образі))", "вогник наш❤️🔥"; "Даша, вам личить такий незвичайний стиль"; "мати моя жінка", "Даш це ти?😻❤️офігенна🥺❤️", - прокоментували користувачі.

Нагадаємо, Петрожицька з "Папіка" в перуці і корсеті зважилася на сміливий експеримент з образом: фото.

Як повідомляла Politeka, Петрожицька з "Папіка" вдало підкреслила засмаглі форми рожевим купальником:"Красиво жити не заборониш".

Також Politeka писала, що Петрожицька з "Папіка" приголомшила шанувальників новою стрижкою, кадри перевтілення:»такі короткі...".