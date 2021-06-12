Актриса Дарья Петрожицкая сразила наповал радикальной сменой имиджа

Как известно, 30-летняя актриса прославилась благодаря роли в нашумевшем сериале "Папик", в котором сыграла вместе со Станиславом Бокланом. Кроме того, Дарья попробовала свои силы в вокальном шоу "Голос країни", а также продержалась несколько эфиров в "Танцях з зірками".

Сейчас девушка принимает участие в съемках очередного проекта "Квартал 95" под названием "Дикие", режиссирует который бывший КВНщик Руслан Ханумак. Проект будет состоять из короткометражек, в которых зрители смогут по-новому взглянуть на привычные жизненные ситуации. Украинцам обещают острые эмоции, а также более 50 образов, среди которых персонажи из разных исторических эпох.

Как раз ради роли в "Диких" Петрожицкая и сменила имидж. Девушка опубликовала свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, в котором показала результат метаморфоз, передает Politeka.net. Из романтичной блондинки актриса превратилась в брутальную "панкуху", как ее назвали поклонники. Дарья удивила внешностью с синими волосами и большими тату на предплечьях. Необычные очки, пирсинг и цепи дополнили лук.

"#дикие 🔥 Перевоплощение от @strukovafx 💙 @kvartal95official", - говорится в подписи.

"Воу девушка пожар🔥"; "Ничего себе, перевоплощение 👏"; "Панкуха💙"; "Мисс Моник)))))) только с синими волосами!)"; "Ты такая классная, в любом образе))", "Огонечек наш❤️🔥"; "Даша, вам идёт такой необычный стиль"; "Мать моя женщина", "Даш это ты?😻❤️офигеннаяя🥺❤️", - прокомментировали пользователи.

Напомним, Петрожицкая из «Папика» в парике и корсете решилась на смелый эксперимент с образом: фото.

Как сообщала Politeka, Петрожицкая из "Папика" удачно подчеркнула загорелые формы розовым купальником: "Красиво жить не запретишь".

Также Politeka писала, что Петрожицкая из «Папика» ошеломила поклонников новой стрижкой, кадры перевоплощения: «Такие короткие…».