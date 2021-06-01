Відома українська актриса Дарина Петрожицька, яка прославилася завдяки своїй ролі в серіалі "Папік", розповіла про особисте життя

Кілька місяців тому в одному зі своїх інтерв'ю Даша Петрожицька розповіла, як нарешті знайшла своє щастя. Проте, після любовного визнання, про обранця молодої дівчини нічого не чути – пара приховує свої відносини подалі від камер (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця).

У коментарі Каті Осадчій, ведучій телепередачі» Світське життя " Даша чесно розповіла про свої стосунки. За словами молодої актриси, вона вирішила приховувати молоду людину від камер навмисно, адже хочеться побути удвох. Колись шанувальники і її оточення про нього дізнаються, проте ще НЕ час.

"Щастя любить тишу, і я нарешті зрозуміла сенс цієї фрази. Я розумію, що про це дізнаються, я називаю його "Мій секрет", і розумію, що він теж хотів би виставити зі мною фото. Але ми обговорили і це питання, я поки що хочу, щоб він був тільки мій", - сказала дівчина у відповідь на питання Каті.

Раніше Петрожицька показала свою прогулянку по річці на човні. При цьому, актриса вирішила підібрати для цього тематичний образ. На ній був стильний бежевий костюм з чорною жилеткою. Доповнювало образ легке пальто, чорні шкіряні черевики, браслети на руці і бандана. Окремою деталлю стала зачіска актриси-своє волосся вона заплела в безліч маленьких кісок.

В цілому в образі Петоржицької можна було помітити елементи, характерні для наряду капітана Джека Горобця з «Піратів Карибського моря», якого актриса і згадала в тезі до фото.

Нагадавши, Петрожицька з "папіка" в перуці і корсеті зважилася на сміливий експеримент з образом: фото.

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