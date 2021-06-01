Известная украинская актриса Дарья Петрожицкая, которая прославилась благодаря своей роли в сериале «Папик», рассказала о личной жизни

Несколько месяцев назад в одном из своих интервью Даша Петрожицкая рассказала, как наконец-то нашла свое счастье. Тем не менее, после любовного признания, об избраннике молодой девушки ничего не слышно – пара скрывает свои отношения подальше от камер (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

В комментарии Кате Осадчей, ведущей телепередачи «Світське життя» Даша честно рассказала о своих отношениях. По словам молодой актрисы, она решила скрывать молодого человека от камер намеренно, ведь хочется побыть вдвоем. Когда-то поклонники и ее окружение про него узнают, однако еще не время.

"Счастье любит тишину, и я наконец-то поняла смысл этой фразы. Я понимаю, что об этом узнают, я называю его "мой секрет", и понимаю, что он тоже хотел бы выставить со мной фото. Но мы обсудили и этот вопрос, я пока что хочу, чтобы он был только мой", - сказала девушка в ответ на вопрос Кати.

Ранее Петрожицкая показала свою прогулку по реке на лодке. При этом, актриса решила подобрать для этого тематический образ. На ней был стильные бежевый костюм с черной жилеткой. Дополняло образ легкое пальто, черные кожаные ботинки, браслеты на руке и бандана. Отдельной деталью стала прическа актрисы – свои волосы она заплела во множество маленьких косичек.

В целом в образе Петоржицкой можно было заметить элементы, характерные для наряда капитана Джека Воробья из «Пиратов Карибского моря», которого актриса и упомянула в теге к фото.

Напомним, Петрожицкая из «Папика» в парике и корсете решилась на смелый эксперимент с образом: фото.

Как сообщала Politeka, Петрожицкая из "Папика" удачно подчеркнула загорелые формы розовым купальником: "Красиво жить не запретишь".

Также Politeka писала, что Петрожицкая из «Папика» ошеломила поклонников новой стрижкой, кадры перевоплощения: «Такие короткие…».