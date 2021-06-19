Відома українська актриса Дар'я Петрожицька, яка прославилася завдяки своїй ролі в серіалі "Папік", перевтілилася в дорослу жінку

Як передає Politeka.net, 30-річна Петрожицька після участі в низці популярних шоу є однією з найбільш затребуваних актрис на українському телебаченні. Зараз Даша зайнята на зйомках серіалу «Дикі», де їй доводиться перевтілюватися в різних героїнь. Проект складатиметься з короткометражок, в яких глядачі зможуть по-новому поглянути на звичні життєві ситуації.

Цього разу Дашу сильно зістарили. Їй наділи перуку, яка зробила її візуально старше як мінімум на 10 років. Судячи з фото, Даша грала вчительку. На одному з фото її показали в повний зріст, підписавши знімок: "Училка". Петрожицька позувала в дуже строгому костюмі, який раніше могли носити університетські викладачки.

Раніше ми писали, що Даша Петрожицька вирішила приміряти на себе образ Рапунцель з «90-х». Вона позувала в світло-блакитній спортивній куртці з довгими розпущеними локонами. У коментарях під постом актрису стали порівнювати з молодою Ольгою Сумською, яка, до речі, дуже здружилася з Дашею під час участі в проекті «Танці з зірками».

Нагадаємо, що Петрожицька з "Папіка" вразила видом з синім волоссям і татуюваннями: кадри перевтілення.

Як повідомляла Politeka, Петрожицька з "Папіка" повторила стиль Єлизавети ІІ, в мережі оцінили: "Даша, знімайтеся більше!".

Також Politeka писала, що Петрожицьку з "Папіка" в майці-алкоголічці не впізнали після перевтілення:"мати моя жінка".