Известная украинская актриса Дарья Петрожицкая, которая прославилась благодаря своей роли в сериале «Папик», перевоплотилась во взрослую женщину

Как передает Politeka.net, 30-летняя Петрожицкая после участия в ряде популярных шоу является одной из самых востребованных актрис на украинском телевидении. Сейчас Даша занята на съемках сериала «Дикие», где ей приходится перевоплощаться в разных героинь. Проект будет состоять из короткометражек, в которых зрители смогут по-новому взглянуть на привычные жизненные ситуации.

В этот раз Дашу сильно состарили. Ей надели парик, который сделал ее визуально старше как минимум на 10 лет. Судя по фото, Даша играла учительницу. На одном из фото ее показали в полный рост, подписав снимок: «Училка». Петрожицкая позировала в очень строгом костюме, который раньше могли носить университетские преподавательницы.

Ранее мы писали, что Дарья Петрожицкая решила примерить на себя образ Рапунцель из «90-х». Она позировала в светло-голубой спортивной куртке с длинными распущенными локонами. В комментариях под постом актрису стали сравнивать с молодой Ольгой Сумской, которая, кстати, очень сдружилась с Дашей во время участия в проекте «Танцы со звездами».

Напомним, что Петрожицкая из "Папика" поразила видом с синими волосами и татуировками: кадры перевоплощения.

Как сообщала Politeka, Петрожицкая из «Папика» повторила стиль Елизаветы ІІ, в сети оценили: «Даша, снимайтесь больше!».

Также Politeka писала, что Петрожицкую из "Папика" в майке-алкоголичке не узнали после перевоплощения: "Мать моя женщина".