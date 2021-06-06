Зірка популярного українського серіалу "Папік" Дар'я Петрожицька змінила імідж заради ролі в кіно

Як передає Politeka.net, 30-річна Петрожицька стала популярною і впізнаваною не так давно. Її популярність стрімко рвонула вгору після виходу в ефір серіалу "Папік". Практично відразу актриса взяла участь у вокальному шоу «Голос». Також Петрожицька була однією з учасниць «Танців з зірками». Судді шоу невисоко оцінювали танці зірки, але шанувальники кілька ефірів поспіль рятували пару.

Зараз актриса продовжує активно зніматися в кіно. Її новий проект від студії "Квартал 95" під назвою "Дикі". Для нього Даші довелося серйозно змінити образ. На свіжих сторіс вона засвітилася в перуці з синім волоссям, а також татуюваннями на руках. Образ доповнювали темні окуляри і пірсинг в носі. Варто відзначити, що грим змінив Петрожицьку до невпізнання.

Раніше ми писали, що Дарина Петрожицька змінила стрижку, засмутивши багатьох шанувальників. Актриса провела вихідний в парку з подружками, засвітивши свою нову стрижку. Дівчина підстригла своє довге волосся, залишивши модне каре.

"Ніііі! У тебе таке коротке волосся! Все ще красиво, але чому?", "З довгим волоссям ви набагато цікавіше були і жіночніше, чому обрізали волосся? Ех", - пишуть люди.

Нагадаємо, що Петрожицька з "Папіка" в перуці і корсеті зважилася на сміливий експеримент з образом: фото.

Як повідомляла Politeka, зірка "Папіка" Петрожицька зважилася розповісти про коханого, якого приховує: "Ми обговорили і...".

Також Politeka писала, що Петрожицька з "Папіка" змінила зачіску заради зухвалого образу:"Ох, лиха піратка".