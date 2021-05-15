Відома українська актриса Дар'я Петрожицька, яка прославилася завдяки своїй ролі в серіалі "Папік", показала себе в образі "піратки"

Знаменитість, яка раніше брала участь в шоу "Голос", "Танці з зірками", а зовсім недавно стала зіркою ще й "Ліпсінк баттла", здивувала своїм новим перевтіленням. Відповідні фото Дар'я опублікувала на своїй сторінці в Instagram, повідомляє Politeka.net.

Так, Петрожицька показала свою прогулянку по річці на човні. При цьому, актриса вирішила підібрати для цього тематичний образ. На ній був стильний бежевий костюм з чорною жилеткою. Доповнювало образ легке пальто, чорні шкіряні черевики, браслети на руці і бандана. Окремою деталлю стала зачіска актриси-своє волосся вона заплела в безліч маленьких кісок.

В цілому в образі Петоржицької можна було помітити елементи, характерні для наряду капітана Джека Горобця з "Піратів Карибського моря", якого актриса і згадала в тезі до фото.

"Йохохо", - підписала кадри Дар'я.

Її шанувальники тут же відреагували на пост.

"Дуже крутий образ. Відвал бошки", "шикарна", "офігенний образ", "Краща", "Оххх лиха піратка", "Піратка Дніпра", "стільки в Вас життя», "найкраща піратка", "шикарна, втім як і завжди", "Йохохо, і без пляшки рому", "Три тисячі чортів, хороша чортівка", - пишуть люди.

Нагадаємо, Петрожицька з "Папіка" в перуці і корсеті зважилася на сміливий експеримент з образом: фото.

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