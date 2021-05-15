Известная украинская актриса Дарья Петрожицкая, которая прославилась благодаря своей роли в сериале «Папик», показала себя в образе «пиратки»
Знаменитость, которая ранее участвовала в шоу «Голос», «Танці з зірками», а совсем недавно стала звездой еще и «Липсинк баттла», удивила своим новым перевоплощением. Соответствующие фото Дарья опубликовала на своей странице в Инстаграм, сообщает Politeka.net.
Так, Петрожицкая показала свою прогулку по реке на лодке. При этом, актриса решила подобрать для этого тематический образ. На ней был стильные бежевый костюм с черной жилеткой. Дополняло образ легкое пальто, черные кожаные ботинки, браслеты на руке и бандана. Отдельной деталью стала прическа актрисы – свои волосы она заплела во множество маленьких косичек.
В целом в образе Петоржицкой можно было заметить элементы, характерные для наряда капитана Джека Воробья из «Пиратов Карибского моря», которого актриса и упомянула в теге к фото.
«Йохохо», - подписала кадры Дарья.
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Ее поклонники тут же отреагировали на пост.
«Очень крутой образ. Отвал бошки», «Шикарная», «Офигеный образ», «Лучшая», «Оххх лихая пиратка», «Пиратка Днепра», «Столько в Вас Жизни», «Самая лучшая пиратка», «Шикарная, впрочем как и всегда», «Йохохо, и без бутылки рома», «Три тысячи чертей, хороша чертовка», - пишут люди.
Напомним, Петрожицкая из «Папика» в парике и корсете решилась на смелый эксперимент с образом: фото.
Как сообщала Politeka, Петрожицкая из "Папика" удачно подчеркнула загорелые формы розовым купальником: "Красиво жить не запретишь".
Также Politeka писала, что Петрожицкая из «Папика» ошеломила поклонников новой стрижкой, кадры перевоплощения: «Такие короткие…».