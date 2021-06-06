Звезда популярного украинского сериала «Папик» Дарья Петрожицкая сменила имидж ради роли в кино

Как передает Politeka.net, 30-летняя Петрожицкая стала популярной и узнаваемой не так давно. Ее популярность стремительно рванула вверх после выхода в эфир сериала «Папик». Практически сразу актриса приняла участие в вокальном шоу «Голос». Также Петрожицкая была одной из участниц «Танцев со звездами». Судьи шоу невысоко оценивали танцы звезды, но поклонники несколько эфиров подряд спасали пару.

Сейчас актриса продолжает активно сниматься в кино. Ее новый проект от студии «Квартал 95» под названием «Дикие». Для него Даше пришлось серьезно сменить образ. На свежих сторис она засветилась в парике с синими волосами, а также татуировками на руках. Образ дополняли темные очки и пирсинг в носу. Стоит отметить, что грим изменил Петрожицкую до неузнаваемости.

Ранее мы писали, что Дарья Петрожицкая сменила стрижку, расстроив многих поклонников. Актриса провела выходной в парке с подружками, засветив свою новую стрижку. Девушка подстригла свои длинные волосы, оставив модное каре.

«Нееет! У тебя такие короткие волосы! Все еще красиво, но почему?», «С длинными волосами вы намного интереснее были и женственнее, почему обрезали волосы? Эх», - пишут люди.

Напомним, что Петрожицкая из «Папика» в парике и корсете решилась на смелый эксперимент с образом: фото.

Как сообщала Politeka, звезда "Папика" Петрожицкая решилась рассказать о возлюбленном, которого скрывает: "Мы обсудили и...".

Также Politeka писала, что Петрожицкая из "Папика" сменила прическу ради дерзкого образа: "Ох, лихая пиратка".