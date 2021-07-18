Известная украинская актриса Дарья Петрожицкая, снявшаяся в сериале "Папик", впечатлила внешностью с необычным макияжем

Дарья Петрожицкая способна перевоплощаться в разных героинь, достаточно поработать над ней стилистам, сообщает Politeka.net.

В своем Инстаграм артистка часто делится кадрами, на которых предстает в самых интересных образах. Так, в этот раз Дарья позировала с необычным макияжем с блестками. Глаза были подчеркнуты синим цветом, а губы - "серебром". Дополнили образ разные аксессуары.

Дарья напоминала мифического персонажа.

"Наконец-то могу показать Вам эту красоту 🦋 Долго ждала и теперь делюсь 💙 ... Я здесь как сказочная бабочка 🦋🌟", - написала актриса.

За час публикация собрала более 15 тысяч лайков и много комментариев.

"Вау😍😍😍😍😍😍", "Ну такое...", "Богиня", "Ляяя какая 😍😍", "Нет слов... 🚀🚀", "Вау🔥🔥🔥🔥, красота 😍😍😍😍, Дашуля тебе очень идет🔥😍😘", "Вау😍😍", "Королева красоты 😍😍😍😍", "очень необычный образ ❤️", "Здравствуйте Дарья ❤️Вы великолепная актриса", "И снова шикарно😍😍😍", - написали пользователи сети.

Напомним, Дарья Петрожицкая стала популярной после участия в разных популярных шоу, а сейчас она считается одной из самых известных актрис на украинском телевидении.

Напомним, Петрожицкая из "Папика" полностью изменила внешность, теперь можно не узнать

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